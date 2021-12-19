Португалия

Для украинского форварда это первые результативные действия в чемпионате с сентября.

В поединке 15 тура португальского чемпионата Бенфика разгромила Маритиму со счетом 7:1.

В этом противостоянии украинский форвард Роман Яремчук появился в стартовом составе Бенфики, но по ходу первого тайма результативными действиями отличались его партнеры по команде — Дарвин Нуньес оформил дубль, а еще один мяч забил Жилберто.

В начале второго тайма Яремчук отметился ассистом, отдав результативную передачу на Рафаэля Силву.

Спустя девять минут Яремчук расписался в воротах соперника. Для 26-летнего украинца это были первые результативные действия в чемпионате с конца сентября.

Украинец был заменен на 77 минуте, а вместо него на поле появился Харис Сеферович. На 81 минуте Али Алипур размочил счет, но последние слова были за "орлами" — за пять минут по голу оформили Гонсало Рамос и Сеферович.

После 15 туров Бенфика набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, а у Маритиму 14 баллов и 10 строчка.

Бенфика - Маритиму 7:1

Голы: Нуньес, 3, 18, Жилберто, 34, Силва, 48, Яремчук, 57, Рамос, 86, Сеферович, 90+1 — Алипур, 81.