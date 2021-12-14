Португалия

Форвард назвал три сложности в португальском клубе.

Нападающий португальской Бенфики Роман Яремчук рассказал, почему ему сложно заиграть в новом клубе.

"Мне потребовалось четыре года, чтобы сделать трамплин в Бельгии. На второй год я только начал делать хорошие шаги. Я не знаю, сколько мне потребуется в Бенфике для того, чтобы перейти в более сильный клуб. Это футбол, невозможно что-то загадывать. Нужно работать.

Нет цели играть где-либо. Я знаю, что ели буду хорошо играть в Бенфике, как я умею, то попаду в хорошую и очень сильную команду. Но для этого нужно много сил приложить не только в тренировочном процессе, а понимать все — атмосферу в клубе, язык, стиль игры клуба... Нужно понять это как можно быстрее".

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"Для кого-то футбол — это язык, а для меня не так. Бразильцы в Шахтер и Динамо приезжают и им тяжело. Они одни, им холодно, они не говорят. У каждого человека все индивидуально. Нужно время на адаптацию. Когда не забиваешь — накручиваешь себя. Это тяжело. Тяжело понять стиль игры тренера и португальский язык", — сказал Яремчук в интервью YouTube-каналу pressing.

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