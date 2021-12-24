Португалия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Бенфика в рамках поединка 1/8 финала Кубка Португалии отправилась в гости к Порту и потерпела разгромное поражение.

Подопечные Жорже Жезуса пропустили два мяча уже к седьмой минуте встречи, а чуть позже мяч вновь побывал в их ворота.

Выход Романа Яремчука после перерыва не помог лиссабонцам забить даже один гол.

Обзор матча:

Порту — Бенфика 3:0

Голы: Эванилсон, 1, 31, Витинья, 7

Удаления: Эванилсон, 45+2 — Отаменди, 90+5