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Порту - Бенфика, getty images
24 декабря 2021, 01:52
Бенфика в рамках поединка 1/8 финала Кубка Португалии отправилась в гости к Порту и потерпела разгромное поражение.
Подопечные Жорже Жезуса пропустили два мяча уже к седьмой минуте встречи, а чуть позже мяч вновь побывал в их ворота.
Выход Романа Яремчука после перерыва не помог лиссабонцам забить даже один гол.
Обзор матча:
Порту — Бенфика 3:0
Голы: Эванилсон, 1, 31, Витинья, 7
Удаления: Эванилсон, 45+2 — Отаменди, 90+5