Нидерланды. Новость
Коул Бассетт на полтора года перебрался в Нидерланды.
Коул Бассетт, фото ФК Фейеноорд
21 января 2022, 10:40
Фейеноорд и Колорадо Рэпидс согласовали трансфер полузащитника Коула Бассетта — сообщил официальный сайт клуба из Роттердама.
20-летний полузащитник проведет в Нидерландах полтора сезона на правах аренды, после чего Фейеноорд сможет подписать с ним полноценный контракт.
Бассетт провел 75 официальных матчей за Колорадо (13 голов) и сыграл 1 матч за национальную сборную США, в котором отметился голом.