Фейеноорд и Колорадо Рэпидс согласовали трансфер полузащитника Коула Бассетта — сообщил официальный сайт клуба из Роттердама.

20-летний полузащитник проведет в Нидерландах полтора сезона на правах аренды, после чего Фейеноорд сможет подписать с ним полноценный контракт.

All the way from The States to Rotterdam.



Welcome to the club, @colebassett19! #CoolKidCole pic.twitter.com/gyaAnyyg5J