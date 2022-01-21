Фейеноорд и Колорадо Рэпидс согласовали трансфер полузащитника Коула Бассетта — сообщил официальный сайт клуба из Роттердама.

20-летний полузащитник проведет в Нидерландах полтора сезона на правах аренды, после чего Фейеноорд сможет подписать с ним полноценный контракт.

Бассетт провел 75 официальных матчей за Колорадо (13 голов) и сыграл 1 матч за национальную сборную США, в котором отметился голом.