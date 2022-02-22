Португалия

Украинский форвард рассказал о ситуации в португальской команде, где недавно сменился главный тренер.

Нападающий Бенфики Роман Яремчук прокомментировал свой переход из бельгийского чемпионата в португальский, их отличиях, а также рассказал о смене главного тренера во главе "орлов".

"Во-первых, переход в другой клуб — это выход из зоны комфорта. Я чувствовал, что началась деградация как футболиста, так и человека. Поэтому хотелось сделать следующий шаг вперед, для того чтобы развиваться, в первую очередь, как футболист. Такой клуб как Бенфика – это правильный шаг в моей карьере, чтобы развиваться.

Бельгийский чемпионат не намного слабее, чем в Португалии, но в Бельгии нет таких команд как Бенфика, Спортинг, Брага, Порту – он более ровный. В Бельгии футбол более открытый, а в Португалии — закрытый, и очень сложно вскрывать оборону, особенно для нападающего.

Сейчас Бенфика находится на третьем месте и конечно, все понимают, что это не то, на что рассчитывает клуб. Мы рассматриваем только первое место и это самое главное, поэтому мы не можем быть довольны третьей строчкой.

Смена главного тренера? Ко мне отношение было хорошим и таким оно остается. Жорже Жезуш хотел пригласить меня в команду – это была его инициатива. У меня с ним были хорошие отношения – он много со мной разговаривал и подсказывал. Новый тренер (Нелсон Вериссиму — прим.) на мне никак не отразился и с ним хорошие отношения. Просто у меня была травма глаза, а до этого парочка неудачных матчей. Была опасная травма и сейчас мне необходимо каждые две-три недели проверять глаза, чтобы не потерять зрение. Сейчас все хорошо, но было опасно.

В большинстве матчей я проводил на поле около 60 минут – трудно говорить, что я где-то не забил или не отдал результативную передачу за игру. Когда ты выходишь на поле, то понимаешь, что у тебя есть около 60-65 минут, чтобы отличиться. Мне кажется, я еще не играл полных матчей за Бенфику, поэтому нет такой стабильности, которой я хотел бы. Больше ассистов? Это все зависит от партнеров по команде – в Генте и сборной мне чаще отдавали мяч, чтобы я забивал, а в Бенфике я больше сам ищу моменты, чтобы забивать голы или отдать голевую передачу, поэтому сложнее.

С приходом нового тренера, мы вновь начали играть в два нападающих, появились новые требования. С Жезусом меня наигрывали чистым девятым номером, как и в сборной, поэтому мне нравилось. В потенциале у меня есть возможности проявить себя на этой позиции, но и сейчас у меня нет проблем, чтобы играть в паре с другим форвардом. Здесь требуют вести больше борьбы, цепляться за мячи – я не могу сказать, что это моя сильная сторона – но нужно работать, выходить из зоны комфорта и играть за счет других качеств", — сказал Яремчук в эфире YouTube-канала Влады Седан.

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