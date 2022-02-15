Португалия

Украинец рассказал об адаптации в клубе.

Украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук пообщался с прессой в преддверии матча против Аякса в Лиге чемпионов.

"Бенфика — отличный и очень сильный клуб, и любой недостигнутый результат вызывает большое давление. В команде отличные игроки. И игроки очень хотят побеждать.

Это был мой выбор, я знал, что Бенфика — отличная команда, и, честно говоря, я ни о чем не жалею.

Качество игроков очень высокое, мы играем в Лиге чемпионов и в чемпионате Португалии. Конечно, я ожидал от себя большего, но реальность такова, и я должен продолжать работать и работать", — сказал Яремчук.

Отметим, что матч Бенфика — Аякс состоится 23 февраля в Португалии. Начнется игра в 22:00 по киевскому времени.

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