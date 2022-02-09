Украинский форвард снова готов помогать своей команде.
РОМАН ЯРЕМЧУК, GETTY IMAGES
09 февраля 2022, 20:39
Нападающий Бенфики Роман Яремчук восстановился после травмы глаза. Об этом сообщает A Bola.
По информации источника, 26-летний украинец уже приступил к тренировкам в общей группе и готовится к ближайшему матчу против Санта-Клары.
Помимо украинца Бенфика может рассчитывать на Жоау Мариу, который ранее сдавал положительный тест на коронавирус.
В нынешнем сезоне Яремчук провел 29 поединков, в которых забил семь голов и отдал пять ассистов.
Ближайший матч Бенфика — Санта-Клара состоится 12 февраля, в 20:00 по киевскому времени.
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