Аутсайдер чемпионата Италии продолжает поиски нового тренера.
Андреа Пирло, Getty Images
15 февраля 2022, 14:01
Андреа Пирло не намерен работать с Салернитаной — утверждает журналист Фабрицио Романо.
Экс-тренер Ювентуса ждет более интересных предложений, чем от безнадежного аутсайдера Серии А.
Салернитана, вознамерившаяся уволить Стефано Колантуоно после матча против Милана, начала переговоры с Давиде Николой.
Тем временем положение Салернитаны немного улучшилось после того, как апелляционный спортивный суд отменил техническое поражение от Удинезе и вернул «морским конькам» одно очко, снятое за неявку на матч 19 тура Серии А.