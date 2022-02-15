Италия

Аутсайдер чемпионата Италии продолжает поиски нового тренера.

Андреа Пирло не намерен работать с Салернитаной — утверждает журналист Фабрицио Романо.

Экс-тренер Ювентуса ждет более интересных предложений, чем от безнадежного аутсайдера Серии А.

Салернитана, вознамерившаяся уволить Стефано Колантуоно после матча против Милана, начала переговоры с Давиде Николой.

Тем временем положение Салернитаны немного улучшилось после того, как апелляционный спортивный суд отменил техническое поражение от Удинезе и вернул «морским конькам» одно очко, снятое за неявку на матч 19 тура Серии А.