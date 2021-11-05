Специалистом интересуется клуб Серии А.
Андреа Пирло, Getty Images
05 ноября 2021, 21:42
Итальянская Дженоа рассматривает возможность приглашения экс-тренера Ювентуса Андреа Пирло на пост главного тренера.
Руководство команды из Генуи рассматривает Пирло в качестве замены Давиде Баллардини.
Боссов клуба не устраивает нынешнее положение. В 11 турах команда набрала восемь очков и занимает 17 строчку в турнирной таблице.
Давиде Баллардини в декабре 2020 года стал главным тренером Дженоа. По итогам минувшего сезона команда заняла 11 место.
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