Италия

Специалистом интересуется клуб Серии А.

Итальянская Дженоа рассматривает возможность приглашения экс-тренера Ювентуса Андреа Пирло на пост главного тренера.

Руководство команды из Генуи рассматривает Пирло в качестве замены Давиде Баллардини.

Боссов клуба не устраивает нынешнее положение. В 11 турах команда набрала восемь очков и занимает 17 строчку в турнирной таблице.

Давиде Баллардини в декабре 2020 года стал главным тренером Дженоа. По итогам минувшего сезона команда заняла 11 место.

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