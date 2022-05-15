Цього сезону "дракони" змогли набрати 91 очко в чемпіонаті Португалії.
ФК Порту
15 травня 2022, 12:20
Порту в матчі 34 туру чемпіонату Португалії впевнено обіграв Ешторіл із рахунком 2:0.
Таким чином, підопічні Сержі Консейсау набрали 91 очко, що є новим рекордом португальського чемпіонату.
Попередній рекорд належав Бенфіці та Порту, які набирали по 88 очок.
Нагадаємо, що тиждень тому "дракони" змогли обіграти Бенфіку, що дозволило їм у 30 разів стати чемпіонами Португалії.
За кількістю титулів у національному чемпіонаті Порту поступається лише Бенфіці. У "драконів" 30 перемог у чемпіонаті, а у "орлів" — 37.