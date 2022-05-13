Украина

Португальський клуб відмовився від ідеї підписання бразильця.

Захисник донецького Шахтаря Додо не стане гравцем Порту, повідомляє Record.

Раніше преса активно пов'язувала 23-річного бразильця із можливим переходом у стан "драконів".

За інформацією джерела, керівництво португальського клубу вирішило прибрати зі свого списку інтересів представника "гірників".

В даний час Порту не потребує гравця на правий фланг оборони. Це може змінитися, якщо "дракони" змінять головного тренера.

Цього сезону Додо провів 26 матчів, у яких відзначився чотирма асистами.

Раніше повідомлялося, що Додо може приєднатися до Яремчука у Бенфіці.