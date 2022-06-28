Португалия

Лісабонці посилилися молодим голкіпером.

Бенфіка оголосила про підписання контракту з голкіпером Академіки де Коїмбри Жоау Фелішем.

Дев'ятнадцятирічний футболіст провів у попередньому клубі п'ять сезонів, а розпочинав кар'єру у Портімоненсе.

"Це завжди гордість, що я можу представляти Бенфіку, один з найбільших клубів Європи. Це привілей потрапити сюди", — заявив Жоау Феліш.

Нагадаємо, що раніше Бенфіка продала Евертона у Фламенго після трансферу Нереса.