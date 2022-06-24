Португалия

Енцо Фернандес приєднався до команди, за яку виступає українець Роман Яремчук.

Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Рівер Плейта Енцо Фернандесом.

Угода із 21-річним аргентинцем розрахована на п'ять років.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала близько 10 мільйонів євро, а ще 8 млн євро можуть бути виплачені як бонуси.

Минулого сезону Фернандес провів 24 матчі, в яких забив дев'ять голів і віддав шість асистів.