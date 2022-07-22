Португалия

Український нападник вразив ворота Жирони.

Бенфіка в рамках контрольного поєдинку на зборах зустрічалася з представником іспанського чемпіонату – Жироною.

Гол українського нападаючого Романа Яремчука допоміг лісабонській команді відсвяткувати перемогу з рахунком 4:2.

Форвард відзначився голом з одинадцятиметрової позначки в середині другої половини гри — тоді рахунок став 3:1.

Нагадаємо, що це не перший гол для Романа Яремчука на зборах — раніше він вразив ворота Фулгема.