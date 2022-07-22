Український нападник вразив ворота Жирони.
Роман Яремчук, getty images
22 липня 2022, 22:45
Бенфіка в рамках контрольного поєдинку на зборах зустрічалася з представником іспанського чемпіонату – Жироною.
Гол українського нападаючого Романа Яремчука допоміг лісабонській команді відсвяткувати перемогу з рахунком 4:2.
Форвард відзначився голом з одинадцятиметрової позначки в середині другої половини гри — тоді рахунок став 3:1.
Нагадаємо, що це не перший гол для Романа Яремчука на зборах — раніше він вразив ворота Фулгема.