Португалия

Українець відзначився у своєму фірмовому стилі.

Європейські клуби продовжують підготовку до нового сезону. Не виключення й португальська Бенфіка, у складі якої грає українець Роман Яремчук.

У матчі з англійським Фулгемом нашому співвітчизнику вдалося відзначитися голом. Уродженець Львова вийшов на поле по перерві і як справжній таранний форвард вистрибнув вище всіх, замкнувши подачу з правого флангу. Цей удар нагадав м'яч Романа за збірну України у ворота шотландців.

Яремчук зробив рахунок гри 4:0. У підсумку "орли" здобули перемогу 5:1, а у їхньому складі зіграв ще й екс-"гірник" Давід Нерес.

Нагадаємо, 26-річний футболіст змінив ігровий номер у Бенфіці.

Раніше повідомлялося, що Романом зацікавився ПСЖ.