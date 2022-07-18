Португалия

Португальський клуб запланував чистку свого складу.

Напередодні нового сезону португальська Бенфіка хоче серйозно змінити свій склад. Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, керівництво "орлів" має намір розлучитися із захисником Андре Алмейдою, півзахисниками Жілем Діашем, Діогу Гонсалвешем, Піцці, Аделем Таарабтом, Габріелем Піресом, Чикінією, Суаліхо Мейте та двома нападниками Родріго Піньєю та Харісом Сеферовичем.

Також наголошується, що зараз інтерес від інших клубів надходить лише до Таарабта та Сеферовича, а Пінью, Мейте та Діаша "орли" готові відпустити в оренду. З рештою клуб має намір попрощатися.

За підсумками минулого сезону Бенфіка посіла третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, поступившись Порту та Спортингу.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай орендує у Бенфіки Сеферовича.