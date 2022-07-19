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Football.ua знайомить ближче з Фенербахче, який стане суперником українського клубу у другому раунді кваліфікації у груповий етап ЛЧ-2022/23.

У рамках другого раунду кваліфікації в груповий етап Ліги чемпіонів київському Динамо попався далеко не найпростіший суперник в особі Фенербахче, який є одним із найстаріших клубів Туреччини і входить до "великої турецької трійки" поряд з Бешикташем та Галатасараєм.

Перший матч нестиме для українського клубу домашній характер, але через повномасштабне російське військове вторгнення в Україну, зрозуміло, що характер цей буде лише формальним. Перша зустріч відбудеться у Польщі, а друга обіцяє стати для Динамо ще більшим випробуванням, знаючи про неймовірну підтримку з боку турецьких уболівальників.

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Напередодні цього двоматчевого протистояння, за підсумками якого визначиться суперник австрійського Штурм Граца в наступному етапі відбору до групового етапу ЛЧ, пропонуємо вам познайомитися ближче з Фенербахче.

Короткий історичний екскурс

Як ми вже вище згадали, Фенербахче є одним із найстаріших футбольних клубів Туреччини, створеним в азіатській частині Стамбула, але формально команда має дві дати заснування. Офіційна — 1907 рік, але фактично команда бере свій початок з кінця 19-го століття, коли в Османській імперії були заборонені спортивні товариства через загрозу монархічній системі правління.

Історично Фенербахче вважався клубом робітничого класу, але це не заважало батькові сучасної Туреччини і першому президенту країни Мустафі Кемалю Ататюрку бути серед вболівальників "жовтих канарок".

Крім футбольного клубу, до спортивного об'єднання Фенербахче входять волейбольний та баскетбольний клуби, секції легкої атлетики, боксу, веслування, парусного спорту та ін. Фенербахче, назва якого перекладає як "маяк у саду" через відомий маяк в рідному районі "жовтих канарок" — Кадикей, є популярним спортивним брендом Туреччини.

Щодо традиційних кольорів, то основними кольорами форми залишаються жовтий та синій (хороші кольори, до речі), а на емблемі Фенербахче зображені п'ять різних кольорів. Білий означає чистоту та розкрите серце, червоний – любов, відданість клубу та турецький прапор, жовтий – заздрість конкурентів, темно-синій – шляхетність.

Стадіон

Важко уявити, але домашній стадіон Фенербахче, Шюкрю Сараджоглу, був збудований у далекому 1908 році, але з того моменту він неодноразово реконструювався на шляху до п'ятизіркової арени за стандартами УЄФА у 2008 році.

Місткість Шюкрю Сараджоглу не має однозначного показника. За одними даними, стадіон можуть відвідати 47834 вболівальників, але також пишуть про значення у 50509 осіб. Хоча, знаючи палких та емоційних турецьких уболівальників, ці цифри цілком можуть бути більшими в день якогось внутрішнього дербі.

Будівництво Шюкрю Сараджоглу обійшлося в 71 мільйон євро, але найголовніше — на ньому 20 травня 2009 відбувся останній в історії фінал Кубка УЄФА перед ребрендингом у вже звичну всім Лігу Європи. Так-так, це той самий фінал, у якому донецький Шахтар під керівництвом Мірчі Луческу обіграв Вердер з рахунком 2:1 завдяки голам Луїса Андріано та Жадсона і виграв свій перший і поки що єдиний в історії єврокубок.

Досягнення

Фенербахче ставав чемпіоном Туреччини неймовірні 19 разів, проте це не є рекордом. Найбільша кількість чемпіонських трофеїв у споконвічного суперника "жовтих канарок" — Галатасарая (22), при цьому майбутній суперник Динамо востаннє ставав чемпіоном у далекому та злощасному 2014 році.

Також в активі Фенера шість Кубків Туреччини та дев'ять Суперкубків Туреччини, тоді як найвище досягнення команди на єврокубковій арені – 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у сезоні-2007/08. Можна також згадати півфінал Ліги Європи у 2013 році.

Підсумки минулого сезону

Минулий сезон не приніс до трофейної кімнати Фенербахче нових кубків. У турецькій Суперлізі "жовті канарки" посіли друге місце, поступившись чемпіонству Трабзонспору з відставанням у вісім очок. У Кубку Туреччини стамбульський клуб вилетів на стадії від 1/8 фіналу від Кайсеріспору, а на єврокубковій арені брав участь у двох турнірах.

Груповий етап Ліги Європи команда завершила на третьому місці, пропустивши вперед Айнтрахт Франкфурт та Олімпіакос Пірей, але випередивши при цьому бельгійський Антверпен. У новоствореній Лізі конференцій Фенербахче вилетів за підсумками першого ж протистояння у рамках-плей-офф (1/16 фіналу) від празької Славії.

Минулої кампанії "жовтих канарок" очолювали два фахівці в особі Вітора Перейри та Ісмаїла Картала, але за підсумком стамбульський гранд обзавівся новим керманичем.

Головний тренер

Нині Фенербахче очолює відомий та досвідчений Жорже Жезуш, з яким на початку червня цього року було підписано контракт на один рік.

До клубу зі Стамбула 67-річний португалець очолював лісабонську Бенфіку, але був звільнений у грудні минулого року, незважаючи на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, залишивши позаду каталонську Барселону та київське Динамо, але поступившись першим місцем у групі мюнхенської Баварії.

Тоді Бенфіка під керівництвом Жезуша обіграла український клуб на своєму полі з рахунком 2:0, а на НСК Олімпійський у Києві фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Загалом, Мірчі Луческу є за що поквитатися зі своїм португальським колегою, хоча варто також нагадати, що саме в період роботи Жорже Жезуша в Бенфіці був підписаний форвард збірної України Роман Яремчук.

Серед трофеїв у головного тренера Фенербахче є три чемпіонства Португалії, шість Кубків португальської ліги, два Суперкубки Португалії, Кубок Португалії, Суперкубок Саудівської Аравії, чемпіонство Бразилії, Суперкубок Бразилії та головне досягнення — перемога в Кубку Лібертадорес на чолі у 2019 році.

Фенербахче — "принциповий" суперник для Луческу

Багатьом відомо про турецький період кар'єри нинішнього головного тренера київського Динамо. Він очолював не лише національну збірну Туреччини, а й працював на клубному рівні.

Цікаво, що серед турецьких клубів "великої трійки" Мірча Луческу не працював лише в одному – у Фенербахче. З 2000 по 2002 румунський фахівець очолював Галатасарай, з яким виграв чемпіонат Туреччини та Суперкубок УЄФА. А потім, у період з 2002 по 2004 рік, був головним тренером Бешикташа і його також призвів до чемпіонського титулу.

Так, Луческу неодноразово пов'язували з роботою у Фенері, який сподівається нарешті перервати засуку без "золота" турецької першості, але за підсумками все залишалося лише розмовами.

Головні зірки, літні трансфери та куди подівся Месут Озіл

Ще залишається в пам'яті, як за Фенербахче колись грали багато зіркових футболістів, як Роберто Карлос, Робін ван Персі, Нані, Веслі Снейдер та інші. Зараз ситуація не така вже й радісна, хоча і можна казати, що майже всі зірки їхали в Туреччину вже наприкінці своїх кар'єр. Останній футболіст по-справжньому зі статусом футбольної суперзірки скандально залишив Фенербахче в середині липня через конфлікт із тодішнім головним тренером Карталом та керівництвом клубу (нібито, через розбіжності у зарплаті). Як ви здогадалися, мова йдеться про Месута Озіла, на майбутнє якого у Фенері не зміг вплинути навіть новий керманич Жезуш (або просто не захотів цього робити). Добре це для Динамо чи ні, але факт залишається фактом: Фенербахче залишився без своєї головної зірки, який минулого сезону чемпіонату Туреччини забив 7 голів і віддав 2 асисти у 21 матчі. Цього літа Озіл вже знайшов собі новий клуб, приєднавшись до іншої команді зі Стамбула — Башакшехіру.

Зараз за даними порталу Transfermarkt, найдорожчим футболістом Фенербахче є турецький голкіпер Алтай Байиндир, який оцінюється в 16 мільйонів євро. Слідом за ним розташувався лівий вінгер Дієго Россі, контракт якого стамбульці остаточно викупили цього літа за 5,5 млн. євро (оцінюється в 14,5 млн. євро). Центральні захисники, 25-річний південнокореєць Кім Мін Дже (14 млн євро) та 24-річний угорець Аттіла Салаї (12 млн євро), а також 22-річний лівий захисник Ферді Кадіоглу (10,5 млн євро) замикають топ-5 найдорожчих гравців суперника Динамо.

Минулого сезону найкращим бомбардиром команди став Сердар Дурсун із 15 голами у 36 матчах. Його конкурентом за позицією був відомий за виступами в АПЛ Еннер Валенсія з 13 голами у 33 іграх. Мабуть, таких показників результативності виявилося замало для нового тренера, тому Фенербахче підписав Джошуа Кінга, який минулого сезону АПЛ забив лише 5 голів у 32 поєдинках. Прийшли в команду також посилення флангів атаки в особі досить відомих та колись неймовірно талановитих гравців: Брума та Емре Мор.

Серед втрат Фенербахче, крім Озіла, цікаво виділити двох футболістів, які мали досвід виступів в українській Прем'єр-лізі. Йдеться про Хосе Сосу, який виступав у харківському Металісті, а також Аллах'яра, який нещодавно успішно грав в оренді в луганській Зорі.

Заявка Фенербахче на матч з Динамо:

Цікаві факти

- У березні 2008 року Фенербахче був прийнятий у Guinness World Records Menagement Team, яка передбачає, що Фенербахче має найбільшу кількість трофейних медалей та досягнень на планеті, загалом 1134 кубки та медалі.

- Фенербахче викрили у договірних матчах та виключили з Ліги чемпіонів-2011/12, але у внутрішній першості керівництво ліги відмовилося понижувати "жовтих канарок" у класі. У 2013 році Фенер виключили з єврокубків в цілому на два роки, тому останнє на цей момент чемпіонство стамбульців в 2014 році не дозволило їм зіграти у ЛЧ.

- Фанати Фенербахче разом із уболівальниками Галатасараю в березні 2011 року зробили Тюрк Телеком Арену найгучнішим спортивним стадіоном у світі, спільно створивши шум у 131,776 децибел. Рекорд зафіксував представник Книги рекордів Гіннеса.

- Через постійні сутички фанатів під час матчів у 2011 році уряд Туреччини пішов на жорстокі заходи: прояв расизму на стадіоні карається позбавленням волі на шість років, спроба пронести зброю — рік в'язниці.

Український слід у Фенербахче

За всю історію незалежної України у Фенербахчі грало всього два українці, причому обидва з них мають безпосереднє відношення до київського Динамо.

Сергій Ребров був не лише зіркою столичного клубу, який дав йому дорогу до європейського футболу. Він ще й очолював першу команду Динамо з 2014 до 2017 року, вигравши двічі УПЛ, двічі Кубок України та один раз Суперкубок України. Олександр Караваєв, у свою чергу, нині є футболістом "біло-синіх".

Сергій Ребров вирушив у Фенер у 2002 році в оренду з Тоттенгема та за півтора сезону виграв чемпіонат Туреччини. А ось Караваєв за півроку у стамбульській команді трофеїв не вигравав, та й загалом провів лише шість матчів, проте встиг забити один гол та віддати один асист.

Нагадаємо, що матч Динамо Київ — Фенербахче відбудеться 20 липня. Почнеться гра о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри. У прямому ефірі матч покаже Setanta Sports.