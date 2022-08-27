Португалия

Українець може невдовзі залишити Лісабон.

Лісабонська Бенфіка виставила на трансфер українського форварда Романа Яремчука, повідомляє португальське видання Record. За інформацією джерела, "орли" хочуть виручити за 26-річного форварда 20 мільйонів євро.

Раніше з'явилася інформація про інтерес до українського форварда з боку Севільї та одного з клубів Бундесліги.

Нагадаємо, що Роман приєднався до Бенфіки влітку 2021 року. У минулому сезоні він провів за португальську команду 38 матчів, забив 9 м'ячів і віддав 4 гольові передачу.

У сезоні-2022/23 Яремчук вийшов на поле у 5 матчах і віддав 1 асист.