Іспанія

Українець може перебратися до чемпіонату Іспанії.

Український форвард Бенфіки Роман Яремчук зацікавив іспанську Севілью, стверджує журналіст Саша Тавольєрі у Twitter.

За інформацією джерела, Бенфіка просить за Яремчука 20 мільйонів євро. Поки що позиція Севільї невідома.

Також на форварда претендував Евертон, але вийшов із боротьби. "Іриски" переключились на форварда Брайтона Ніла Мопе.

Крім того, джерело повідомляє, що є інтерес із боку неназваного клубу Бундесліги.

Нагадаємо, після дуелі Бенфіки та Динамо в Лізі чемпіонів Луческу зазначив, що якби Яремчук грав у Динамо, то був би найкращим нападником.