Португалия

Молодий аргентинець розриває на чемпіонаті світу в Катарі.

Нещодавно авторитетний інсайдер Ніколо Скіра повідомив про зацікавленість ряду європейських грандів у послугах центрального хавбека Бенфіки Енцо Фернандеса. Зокрема, мова про Реал Мадрид, Ліверпуль, Челсі, Ман Сіті та Атлетіко Мадрид. Втім, про конкретні суми наразі мова не йде.

Ще раніше стало відомо про відступні на футболіста, які становлять €120 млн. Проте, як повідомляє Фабріціо Романо, Бенфіка не буде відпускати Енцо в січневе трансферне вікно. Однак клуб не зможе втримати гравця, якщо один із клубів виплатить клаусулу.

Відзначимо, що у грі з поляками Енцо Фернандес став наймолодшим гравцем збірної Аргентини після Мессі, який вийшов у старті на матч чемпіонату світу. До того 21-річний хавбек відзначився голом у грі з мексиканцями.

У нинішньому сезоні Енцо провів 22 матчі у складі Бенфіки, до якої приєднався влітку, підписавши 5-річний контракт. Фернандес відзначився трьома голами і такою ж кількість результативних передач у складі "орлів".