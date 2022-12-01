Україна

Коментар тренера Зорі після матчу УПЛ.

Головний тренер Зорі Патрік ван Леувен поділився враженнями після матчу із Колосом (2:2).



"Ми хотіли виграти, та прагнули цього до останньої хвилини. Достатньо показували нашої гри, проявляли акуратність, створювали моменти. Знову наші помилки повторюються, пропустили 2 м’ячі зі стандартів. Футболісти повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій. На жаль, вони чомусь не до кінця розуміють деякі момент і не можуть вірно до них підійти.

Перший гол ми забили з пенальті, а другий змогли після перерви реалізувати. Під час цього матчу у нас вперше загула сирена повітряної тривоги. Після її закінчення нас випустили на поле і знову треба було входити у гру, це трошки збиває з пантелику, якщо чесно. Але змогли забити, це добре. Також пізніше були проблеми з освітленням. Ми всі проблеми отримали під час останнього поєдинку, до цього таких інцидентів з нами не було, хоча багато команд з таким вже зіштовхувалися", — цитує коуча офіційний сайт клубу.

Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря — Колос.