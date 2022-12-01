Завершились усі матчі квартету.
Кевін Де Брюйне, getty images
01 грудня 2022, 18:59
Третій тур у квартеті F групового раунду чемпіонату світу-2022 офіційно завершився двома зустрічами: Марокко обіграло Канаду, а Бельгія та Хорватія зіграли внічию.
За підсумками групового етапу Бельгія набрала чотири бали та зайняла третє місце. Хорвати опинились на другій сходинці з п'ятьма очками.
Марокканці змогли набрати сім балів, та зайняли перше місце. Канада ж їде додому без набранних балів.
|ГРУПА F
|1
|
|Марокко
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|
|Хорватія
|3
|1
|2
|0
|4
|1
|3
|5
|3
|
|Бельгія
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|4
|4
|
|Канада
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|-5
|0
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