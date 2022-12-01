ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Завершились усі матчі квартету.

Третій тур у квартеті F групового раунду чемпіонату світу-2022 офіційно завершився двома зустрічами: Марокко обіграло Канаду, а Бельгія та Хорватія зіграли внічию.

За підсумками групового етапу Бельгія набрала чотири бали та зайняла третє місце. Хорвати опинились на другій сходинці з п'ятьма очками.

Марокканці змогли набрати сім балів, та зайняли перше місце. Канада ж їде додому без набранних балів.

ГРУПА F 1 Марокко 3 2 1 0 4 1 3 7 2 Хорватія 3 1 2 0 4 1 3 5 3 Бельгія 3 1 1 1 1 2 -1 4 4 Канада 3 0 0 3 2 7 -5 0



Нагадаємо, що Аргентина зіграє проти Австралії, Польща протистоятиме Франції: відомі дві нові пари 1/8 ЧС-2022.