ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Мессі дебютував у стартовому складі збірної у 2006 році.

Збірна Аргентини у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу у Катарі обіграла Польщу (2:0).

У стартовому складі на цей матч вийшов півзахисник Бенфіки Енцо Фернандес.

За інформацією OptaJoe, Фернандес став наймолодшим гравцем в основному складі збірної Аргентини у матчах чемпіонату світу після Ліонеля Мессі.

На момент матчу Фернандес був 21 рік і 317 днів, а Мессі, коли він з'явився на полі на зустріч проти Нідерландів у 2006 році — 18 років і 362 дні.

Зазначимо, що у перших двох матчах Фернандес виходив на поле з лави запасних. На його рахунку гол у ворота збірної Мексики.