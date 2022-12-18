ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Гравець провів чудовий турнір у 21 рік.

Найкращим молодим футболістом чемпіонату світу-2022 став півзахисник збірної Аргентини Енцо Фернандес.

21-річний хавбек зіграв сім поєдинків на цьому мундіалі, у яких забив один гол та віддав один гольовий пас.

Найкращим гравцем ЧС-2022, отримавши Золотий м'яч ЧС-2022, став Ліонель Мессі. Найкращим бомбардиром змагання став Кіліан Мбаппе, отримавши Золоту бутсу.