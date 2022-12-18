ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
18 грудня 2022, 20:38
Енцо Фернандес — найкращий молодий гравець чемпіонату світу-2022
Гравець провів чудовий турнір у 21 рік.
Енцо Фернандес, Getty Images
18 грудня 2022, 20:38
Найкращим молодим футболістом чемпіонату світу-2022 став півзахисник збірної Аргентини Енцо Фернандес.
21-річний хавбек зіграв сім поєдинків на цьому мундіалі, у яких забив один гол та віддав один гольовий пас.
Найкращим гравцем ЧС-2022, отримавши Золотий м'яч ЧС-2022, став Ліонель Мессі. Найкращим бомбардиром змагання став Кіліан Мбаппе, отримавши Золоту бутсу.