Португалия

Пропозиції від клубів перевищують суму відступних в контракті футболіста.

Півзахисник Бенфіки Енцо Фернандес може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, португальський клуб отримав дві пропозиції щодо трансферу 21-річного аргентинця у розмірі 127 мільйонів євро.

Зазначається, що ця сума більша, ніж та сума відступних, яка прописана у контракті футболіста.

Також джерело додає, що пропозиції походять від клубів з АПЛ та Ла Ліги. Крім них "орли" можуть чекати третьої пропозиції від ще одного клубу.

Бенфіка не поспішає з продажем свого гравця, що може стати заявкою на рекордний трансфер в історії чемпіонату Португалії, який зараз належить Жоау Фелішу із сумою 126 мільйонів євро, що перейшов до Атлетіко.

Цього сезону Фернандес провів 24 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав п'ять результативних передач.