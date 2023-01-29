Португалия

Впевнена перемога "драконів".

Кубок португальської ліги — турнір, що регулярно проводиться у Португалії починаючи з сезону-2007/08. Попри схожість у назвах, цей турнір, на відміну від своїх англійського і французького "тезок" не дає жодної путівки до єврокубків, проте все одно викликає цікавіть у місцевих уболівальників.

У суботу, 28 січня, у вирішальному поєдинку цьогорічного розіграшу зійшлися Спортінг (Лісабон) і Порту з однойменного міста. Гра пройшла у місті Лейрія на стадіоні Магальянш Песоа і завершилася перемогою "драконів" із рахунком 2:0.

Відзначимо, що Порту виграв цей трофей вперше у власній історії. Спортінг до того мав одразу чотири звитяги у Кубку португальської ліги (і всі — за останні 5 років, у тому числі у двох поспіль попередніх турнірах), проте цього разу на столичний колектив чекала невдача.

Спортінг — Порту — 0:2

Голи: Еуштакіу, 10, Маркано, 86

Спортінг: Адан — Інасіу, Коатес (Сент-Юсте, 81), Реїс — Порро, Угарте (Артур, 84), Моріта (Танлонго, 84), Сантуш (Іссахаку, 56)— Едвардс (Трінкан, 81), Гонсалвіш — Фернандеш

Порту: Рамуш — Жоау Маріу, Пепе (португалець) (Кардозу, 90+5), Маркано, Венделл (Санусі, 79) — Отавіу, Урібе, Еуштакіу (Фолья, 89) — Пепе (бразилець) (Боржес, 88), Таремі (Лоудер, 90+5), Галено

Попередження: Угарте, Фернандеш, Гонсалвіш, Реїс — Венделл

Вилучення: Фернандеш (Спортінг, 72, пряма).