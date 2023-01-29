Впевнена перемога "драконів".
Радість гравців Порту, FC Porto
29 січня 2023, 00:45
Кубок португальської ліги — турнір, що регулярно проводиться у Португалії починаючи з сезону-2007/08. Попри схожість у назвах, цей турнір, на відміну від своїх англійського і французького "тезок" не дає жодної путівки до єврокубків, проте все одно викликає цікавіть у місцевих уболівальників.
У суботу, 28 січня, у вирішальному поєдинку цьогорічного розіграшу зійшлися Спортінг (Лісабон) і Порту з однойменного міста. Гра пройшла у місті Лейрія на стадіоні Магальянш Песоа і завершилася перемогою "драконів" із рахунком 2:0.
Відзначимо, що Порту виграв цей трофей вперше у власній історії. Спортінг до того мав одразу чотири звитяги у Кубку португальської ліги (і всі — за останні 5 років, у тому числі у двох поспіль попередніх турнірах), проте цього разу на столичний колектив чекала невдача.
Спортінг — Порту — 0:2
Голи: Еуштакіу, 10, Маркано, 86
Спортінг: Адан — Інасіу, Коатес (Сент-Юсте, 81), Реїс — Порро, Угарте (Артур, 84), Моріта (Танлонго, 84), Сантуш (Іссахаку, 56)— Едвардс (Трінкан, 81), Гонсалвіш — Фернандеш
Порту: Рамуш — Жоау Маріу, Пепе (португалець) (Кардозу, 90+5), Маркано, Венделл (Санусі, 79) — Отавіу, Урібе, Еуштакіу (Фолья, 89) — Пепе (бразилець) (Боржес, 88), Таремі (Лоудер, 90+5), Галено
Попередження: Угарте, Фернандеш, Гонсалвіш, Реїс — Венделл
Вилучення: Фернандеш (Спортінг, 72, пряма).