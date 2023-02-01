Іспанський захисник перебрався в Португалію.
Ектор Бельєрін, фото Спортінг Л
01 лютого 2023, 00:29
Правий захисник Барселони Ектор Бельєрин підписав контракт зі Спортінгом Л, повідомляє офіційний сайт португальського клуба.
Іспанський футболіст перебрався в Португалію на правах орендної угоди до кінця сезону.
За першу частину цієї кампанії він провів трохи менше 500 хвилин на каталонський клуб, не відзначившись результативними діями.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона безкоштовно віддасть Фенербахче турецького півзахисника.