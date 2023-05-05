Команди шукають підсилення оборонної ланки.
Гонсалу Інасіу, getty images
05 травня 2023, 22:59
Захисник Спортінгу Л Гонсалу Інасіу проводить дуже потужний сезон, тому зацікавив ряд іноземних клубів.
Як повідомляє видання Le Parisien, португальський футболіст входить в список інтересів Ліверпуля та Парі Сен-Жермен.
Зазначимо, що в цьому сезоні Гонсалу Інасіу провів 48 поєдинків, в яких відзначився трьома голами та трьома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інасіу потрапив до топ-15 найдорожчих молодих гравців не з топ-5 ліг світу.