Португалия

Команди шукають підсилення оборонної ланки.

Захисник Спортінгу Л Гонсалу Інасіу проводить дуже потужний сезон, тому зацікавив ряд іноземних клубів.

Як повідомляє видання Le Parisien, португальський футболіст входить в список інтересів Ліверпуля та Парі Сен-Жермен.

Зазначимо, що в цьому сезоні Гонсалу Інасіу провів 48 поєдинків, в яких відзначився трьома голами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інасіу потрапив до топ-15 найдорожчих молодих гравців не з топ-5 ліг світу.