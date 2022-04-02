Талановитий захисник залишиться у Лісабоні до літа 2026 року.
Гонсалу Інасіу, фото ФК Спортінг Л
02 апреля 2022, 12:45
Центральний захисник Гонсалу Інасіу підписав контракт зі Спортингом до 30 червня 2026 року — повідомив офіційний сайт “левів”.
Угода містить пункт про “клаусулу” 45 мільйонів євро та про можливе подовження до червня 2027 року.
20-річний захисник молодіжної збірної Португалії, яким цікавилося багато європейських клубів, є вихованцем Спортінгу, за першу команду якого провів 59 матчів в усіх турнирах та забив 6 м'ячів.
Раніше повідомлялося, що Спортинг Л хоче орендувати Трінкана.