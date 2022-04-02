Португалия

Талановитий захисник залишиться у Лісабоні до літа 2026 року.

Центральний захисник Гонсалу Інасіу підписав контракт зі Спортингом до 30 червня 2026 року — повідомив офіційний сайт “левів”.

Угода містить пункт про “клаусулу” 45 мільйонів євро та про можливе подовження до червня 2027 року.

20-річний захисник молодіжної збірної Португалії, яким цікавилося багато європейських клубів, є вихованцем Спортінгу, за першу команду якого провів 59 матчів в усіх турнирах та забив 6 м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Спортинг Л хоче орендувати Трінкана.