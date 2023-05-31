Португалия

"Орли" хочуть повернути до свого складу аргентинського вінгера.

Півзахисник Ювентуса Анхель Ді Марія може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 35-річного аргентинця зацікавлена Бенфіка.

Зазначається, що переговори ще не стартували, але найближчим часом "орли" зроблять стартову пропозицію для футболіста, який стане вільним агентом цього літа.

Зазначимо, що Ді Марія вже виступав за Бенфіку з 2007 по 2010 рік, після чого захищав кольори Реалу, МЮ та ПСЖ.

Цього сезону Ді Марія провів 39 матчів, у яких забив вісім голів та віддав сім гольових передач.