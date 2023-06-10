Португалия

Досвідчений захисник продовжить виступати за лісабонців.

Бенфіка збирається попрацювати на трансферному ринку в поточне вікно переходів, проте не забуває й про внутрішні ресурси.

Як повідомляє офіційний сайт лісабонського клуба, було укладено нову угоду з досвідченим захисником Ніколасом Отаменді.

В цьому сезоні на рахунку аргентинського футболіста два голи та результативна передача в 46 поєдинках на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бенфіка підписала американського захисника Вайндера.