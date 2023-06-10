Досвідчений захисник продовжить виступати за лісабонців.
Ніколас Отаменді, getty images
10 червня 2023, 10:59
Бенфіка збирається попрацювати на трансферному ринку в поточне вікно переходів, проте не забуває й про внутрішні ресурси.
Як повідомляє офіційний сайт лісабонського клуба, було укладено нову угоду з досвідченим захисником Ніколасом Отаменді.
В цьому сезоні на рахунку аргентинського футболіста два голи та результативна передача в 46 поєдинках на клубному рівні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бенфіка підписала американського захисника Вайндера.