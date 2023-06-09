Португалия

18-річний футболіст виступатиме за молодіжну команду "орлів".

Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Джошуа Вайндером.

Деталі угоди із 18-річним американцем не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала близько 1,2 млн доларів плюс бонуси. Також Луїсвілль отримає 20% від майбутнього перепродажу футболіста, якщо Бенфіка не заплатить 500 тисяч доларів до кінця 2025 року.

До цього Вайндер виступав за команду Луїсвілль з другого дивізіону Північної Америки. Незабаром футболіст розпочне виступи за молодіжну команду "орлів".

Зазначимо, що Вайндера було визнано найкращим молодим гравцем USL у 2022 році. На його рахунку 45 проведених матчів.

Також Джошуа взяв участь у молодіжному чемпіонаті світу в Аргентині, де провів чотири матчі та дістався чвертьфіналу турніру, поступившись Уругваю.