Португалия

Керманич вирішив розпочати новий етап у професійній кар’єрі.

Відомий португальський фахівець Жорже Жезуш останній рік провів на чолі турецького Фенербахче, здобувши за підсумками сезону Кубок Туреччини разом із "канарками".

Таким чином 68-річний головний тренер завершив свій однорічний контракт із стамбульським колективом, після чого сповістив керівництво про бажання спробувати щось нове в своїй професійній кар’єрі.

А саме — очолити національну збірну, про що повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

Найближчим часом представники Жезуша вивчатимуть доступні опції в світовому футболі, аби вже після завершення червневої міжнародної павзи знайти власному клієнту нове місце роботи.

У своїй багаторічній кар’єрі Жезуш також має досвід роботи з португальськими Аморою, Фельгуейрашем, Уніан Мадейра, Ештрелою, Віторією Сетубал, Віторією Гімараеш, Морейренсе, Лейрією, Белененсешем, Брагою, Бенфікою, Спортінгом, саудівським Аль-Хілялем, бразильським Фламенго.