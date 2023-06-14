Керманич вирішив розпочати новий етап у професійній кар’єрі.
Жорже Жезуш, Getty Images
14 червня 2023, 09:24
Відомий португальський фахівець Жорже Жезуш останній рік провів на чолі турецького Фенербахче, здобувши за підсумками сезону Кубок Туреччини разом із "канарками".
Таким чином 68-річний головний тренер завершив свій однорічний контракт із стамбульським колективом, після чого сповістив керівництво про бажання спробувати щось нове в своїй професійній кар’єрі.
А саме — очолити національну збірну, про що повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.
Найближчим часом представники Жезуша вивчатимуть доступні опції в світовому футболі, аби вже після завершення червневої міжнародної павзи знайти власному клієнту нове місце роботи.
У своїй багаторічній кар’єрі Жезуш також має досвід роботи з португальськими Аморою, Фельгуейрашем, Уніан Мадейра, Ештрелою, Віторією Сетубал, Віторією Гімараеш, Морейренсе, Лейрією, Белененсешем, Брагою, Бенфікою, Спортінгом, саудівським Аль-Хілялем, бразильським Фламенго.