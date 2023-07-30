Португалия

Сума трансферу футболіста становила 8,5 мільйонів євро.

Півзахисник Барселони Ніко Гонсалес став гравцем Порту, повідомляють прес-служби клубів.

Сума трансферу 21-річного іспанця становила 8,5 мільйонів євро. Також "блаугранас" отримають відсоток від майбутнього продажу гравця та збережуть за собою право зворотного викупу.

Контракт із футболістом розрахований до літа 2028 року. У складі "драконів" Ніко виступатиме під 16 номером.

Також у контракті прописано суму відступних у розмірі 60 мільйонів євро.

Минулого сезону Ніко провів 26 матчів у складі Валенсії на правах оренди, в яких забив один гол та віддав один асист.