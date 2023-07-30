Іспанія

"Вершкові" пропустили три голи і не забили жодного.

У черговому контрольному матчі, що пройшов у Техасі, Барселона впевнено обіграла мадридський Реал із рахунком 3:0.

У складі команди Хаві результативними ударами відзначилися Усман Дембеле, Фермін Лопес Мартін та Ферран Торрес.

Також зазначимо, що на 20 хвилині зустрічі було призначено пенальті, який не зміг реалізувати Вінісіус Жуніор.

Барселона - Реал 3:0

Голи: Дембеле, 15, Мартін, 85, Торрес, 90+1.

У наступному спарингу Барселона зіграє з Міланом, а Реал зустрінеться з Ювентусом. Матчі пройдуть 2 та 3 серпня відповідно.