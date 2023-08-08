Португалия

Нападник перебереться в чемпіонат Португалії.

Бенфіка працює над підписанням Анатолія Трубіна, проте це не єдина трансферна мета лісабонців в це вікно переходів.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "орли" хочуть посилити атакувальну ланку та домовились про перехід Артура Кабрала з Фіорентини.

25-річний нападник в минулому сезоні відіграв 48 матчів, в яких відзначився 17 голами та двома результативними передачами.

Стверджується, що про трансфер буде оголошено на цьому тижні. Угода буде діяти до літа 2028 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фіорентина продовжує цікавитися Бельтраном, попри інтерес Бенфіки.