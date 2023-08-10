Португалія

Сьогодні "орли" оголосять про підписання українця.

Перехід Анатолія Трубіна до Бенфіки повністю узгоджено. Як повідомляє O Jogo, протягом дня українець офіційно стане гравцем лісабонського клубу.

Воротар вже пройшов медогляд, тепер він має підписати 5-річний контракт. Сума трансферу складе 10 мільйонів євро, а також один мільйон "гірники" можуть отримати як бонус.

Цього сезону Трубін за Шахтар не виступав — перший тур УПЛ він пропускав через дискваліфікацію, а потім він залишився в запасі на поєдинок другого туру.

Раніше була інформація, що Шахтар не влаштувала пропозиція від Бенфіки у розмірі 12 мільйонів євро.