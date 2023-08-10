Сьогодні "орли" оголосять про підписання українця.
АНАТОЛІЙ ТРУБІН, ФК ШАХТАР
10 серпня 2023, 14:43
Перехід Анатолія Трубіна до Бенфіки повністю узгоджено. Як повідомляє O Jogo, протягом дня українець офіційно стане гравцем лісабонського клубу.
Воротар вже пройшов медогляд, тепер він має підписати 5-річний контракт. Сума трансферу складе 10 мільйонів євро, а також один мільйон "гірники" можуть отримати як бонус.
Цього сезону Трубін за Шахтар не виступав — перший тур УПЛ він пропускав через дискваліфікацію, а потім він залишився в запасі на поєдинок другого туру.
Раніше була інформація, що Шахтар не влаштувала пропозиція від Бенфіки у розмірі 12 мільйонів євро.