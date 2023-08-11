Сторони уклали контракт до 2028 року.
Артур Кабрал, ФК Бенфіка
11 серпня 2023, 08:30
Нападник Фіорентини Артур Кабрал підписав контракт з Бенфікою. Про це повідомляє прес-служба "орлів".
Угода з 25-річним бразильцем розрахована до літа 2028 року.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 20 мільйонів євро.
Минулого сезону Кабрал провів 48 матчів, у яких забив 17 голів та віддав дві гольові передачі.
Також додамо, що Артур двічі ставав найкращим бомбардиром Ліги конференцій. Це було в сезонах-2021/22 (8 голів) та 2022/23 (7).
Раніше Бенфіка оголосила про підписання контракту із воротарем донецького Шахтаря Анатолієм Трубіним.