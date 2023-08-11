Португалія

Сторони уклали контракт до 2028 року.

Нападник Фіорентини Артур Кабрал підписав контракт з Бенфікою. Про це повідомляє прес-служба "орлів".

Угода з 25-річним бразильцем розрахована до літа 2028 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 20 мільйонів євро.

Минулого сезону Кабрал провів 48 матчів, у яких забив 17 голів та віддав дві гольові передачі.

Також додамо, що Артур двічі ставав найкращим бомбардиром Ліги конференцій. Це було в сезонах-2021/22 (8 голів) та 2022/23 (7).

Раніше Бенфіка оголосила про підписання контракту із воротарем донецького Шахтаря Анатолієм Трубіним.