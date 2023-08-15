Португалія

"Орли" пропустили вирішальний м'яч на 14 компенсованій хвилині до другого тайму.

У матчі стартового туру чемпіонату Португалії Бенфіка в гостях несподівано поступилася Боавішті з рахунком 2:3.

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли своїм другим голом після повернення до складу "орлів" відзначився Анхель Ді Марія.

Потім на початку другого тайму гості залишилися у меншості після вилучення Петара Муси. За п'ять хвилин господарі зрівняли цифри на табло зусиллями Боженіка.

Незважаючи на меншість, команда Рогера Шмідта змогла ще раз вийти вперед, коли на 75 хвилині відзначився Рафа Сілва.

Проте Боавішта видала видовищну кінцівку. Спочатку на 90 хвилині Лоренцо зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті, а через десять доданих хвилин він отримав червону картку. Незважаючи на це, на 14 компенсованій хвилині Боженік оформив дубль та приніс своїй команді перемогу.

Таким чином, нова команда Анатолія Трубіна стартувала у чемпіонаті з поразки, а сам українець не потрапив у заявку на гру.

Нагадаємо, кількома днями раніше Бенфіка обіграла Порту та виборола Суперкубок Португалії.