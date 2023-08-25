Португалія

Півзахисник буде виступати за Брагу.

Жоау Моутіньо повернувся в чемпіонат Португалії, де підписав контракт з Брагою. Про це повідомляє офіційний сайт клуба.

Стверджується, що сторони підписали угоду строком на один сезон — до літа 2024 року.

За інформацією Фабріціо Романо, португальський півзахисник отримає 400 тисяч євро за сезон.

Зазначимо, що раніше Жоау Моутіньо виступав в португальському чемпіонаті у складі Спортингу Л та Порту.

Нагадаємо, що у Моутінью — дві результативні передачі у 36 матчах на клубному рівні в минулій кампанії.

Раніше повідомлялось, що Брага оформила трансфер Роні Лопеша з Севільї.