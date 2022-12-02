Захисник продовжить кар'єру в італійській Серії А.
Жоау Моутіньо, ФК Спеція
02 грудня 2022, 18:11
Спеція на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Жоау Моутіньо.
Угода з 24-річним португальцем розрахована до 2026 року.
Жоау офіційно приєднається до італійського клубу 1 січня, коли закінчиться контракт з Орландо Сіті з МЛС.
Минулого сезону Моутіньо провів 34 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Віктор Коваленко повернувся до тренувань зі Спецією.