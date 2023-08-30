Португалія

Футболіст обрав "левів" незважаючи на інтерес Арсеналу та дортмундської Боруссії.

Спортінг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із правим захисником Вальядоліда Іваном Фреснедою.

Угода з 18-річним іспанцем розрахована до літа 2028 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 10 мільйонів євро плюс бонуси. Також іспанський клуб отримає відсоток від суми майбутнього продажу футболіста.

Раніше була інформація, що у послугах Івана зацікавлені Арсенал та дортмундська Боруссія.

Минулого сезону Фреснеда провів 24 матчі, в яких отримав три жовті картки.