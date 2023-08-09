Англія

"Лісники" підписали голкіпера Арсеналу.

Запасний голкіпер лондонського Арсеналу Метт Тернер перебрався до Ноттінгем Форест, повідомляє офіційний сайт "лісників".

29-річний футболіст підписав контракт на 4 роки — до літа 2027 року.

From Stateside to Trentside.



A new chapter awaits ❤️ pic.twitter.com/N2zA9tn7NG — Nottingham Forest (@NFFC) August 9, 2023

У минулому сезоні Метт Тернер провів всього сім матчів за Арсенал у всіх турнірах, у яких він пропустив чотири м'ячі та чотири поєдинки відстояв "на нуль".

Гравцем "канонірів" американський воротар став влітку 2022 року, перейшовши з Нью-Інгленд з МЛС за 6,36 млн євро, проте виграти конкуренцію в Аарона Рамсдейла він не зміг.