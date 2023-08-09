"Лісники" підписали голкіпера Арсеналу.
Метт Тернер, Ноттінгем Форест
09 серпня 2023, 13:46
Запасний голкіпер лондонського Арсеналу Метт Тернер перебрався до Ноттінгем Форест, повідомляє офіційний сайт "лісників".
29-річний футболіст підписав контракт на 4 роки — до літа 2027 року.
У минулому сезоні Метт Тернер провів всього сім матчів за Арсенал у всіх турнірах, у яких він пропустив чотири м'ячі та чотири поєдинки відстояв "на нуль".
Гравцем "канонірів" американський воротар став влітку 2022 року, перейшовши з Нью-Інгленд з МЛС за 6,36 млн євро, проте виграти конкуренцію в Аарона Рамсдейла він не зміг.