Запасний голкіпер лондонського Арсеналу Метт Тернер перебрався до Ноттінгем Форест, повідомляє офіційний сайт "лісників".

29-річний футболіст підписав контракт на 4 роки — до літа 2027 року.

From Stateside to Trentside.



A new chapter awaits ❤️ pic.twitter.com/N2zA9tn7NG