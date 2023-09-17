Португалія

Українець відзначив шалену підтримку на трибунах у Портгалії.

Український голкіпер Анатолій Трубін напередодні дебютував у складі португальської Бенфіки. На своїй сторінці в Instagram 22-річний гравець поділився своїми думками стосовно першої гри за лісабонців.

Візела — Бенфіка 1:2 Відео голів та огляд дебюту Трубіна 16.09.2023

Колишній гравець Шахтаря розповів, що чекав цього дня ще з моменту переходу та дуже хвилювався перед матчем. Він пригадав, що так само сильно хвилювався, коли дебютував за донецький клуб.

"Вчора всі переживання пройшли з першим дотиком м'яча. Далі вже просто насолоджувався грою та можливістю грати", — написав Трубін.

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Голкіпер подякував команді, тренерському штабу та вболівальникам, відзначивши атмосферу на трибунах. Він також додав, що хоче грати далі.

"Це просто шалена підтримка, це фантастика. Навіть на гостьовій грі тисячі фанів, які роблять атмосферу. Є над чим працювати. Є що покращувати. Та хочеться продовжувати. Щоб це був перший серед багатьох матчів за Бенфіку", — поділився український гравець.

Нагадаємо, у серпні лісабонці віддали Шахтарю за Трубіна 10 мільйонів євро. Ще мільйон прописано в якості бонусів. "Гірники" також отримають 40% від наступного продажу гравця.

Контракт голкіпера розрахований до липня 2028 року. За даними порталу transfermarkt, клаусула українця становить 100 мільйонів євро, а сам він оцінюється у 22 млн.