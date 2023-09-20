Українець — перший вибір тренера на воротарську позицію.
АНАТОЛІЙ ТРУБІН, RECORD.PT
20 вересня 2023, 14:50
Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт заявив, що Анатолій Трубін зіграє у воротах в матчі ЛЧ проти Зальцбурга.
"Я дав Самуелю Соарешу можливість продемонструвати свій рівень, а Трубіну — звикнути до Бенфіки, адаптуватися до нових одноклубників.
Анатолій провів хорошу гру в суботу (проти Візели — 2:1). У нього було мало роботи, але це доля голкіпера Бенфіки. Зіграти 90 хвилин — добре для нього.
Він буде грати, він перший вибір у воротах. Я йому довіряю, і він готовий", — сказав Шмідт.
Матч Бенфіка — Зальцбург відбудеться сьогодні, 20 вересня, початок о 22:00. Слідкувати за подіями поєдинку можна в онлайн-трансляції на Football.ua.