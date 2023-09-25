Португалія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Португалії, що відбувся 24 вересня 2023 року, 20:00.

У рамках шостого туру чемпіонату Португалії лісабонська Бенфіка вирушила у гості до Портімоненсе, тоді як у стартовому складі гостей знову з'явився молодий голкіпер збірної України Анатолій Трубін.

Лісабонці не мали проблем з опонентом, відправивши три голи у його ворота. Героєм матчу став ексгравець Шахтаря Давід Нерес, який забив гол та асистував партнеру. До речі, наш Анатолій Трубін відбив пенальті. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Бенфіки — 3:1.

Огляд матчу:

Портімоненсе – Бенфіка 1:3

Голи: Варела, 56 – Ба, 5, Муса, 17, Нерес, 66.