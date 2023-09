У заключному матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед познущався з Шеффілд Юнайтед, відправивши у його ворота вісім "сухих" м'ячів.

Як пише Squawka, результат цього матчу став історичним. Вперше в матчі Прем'єр-ліги всі вісім голів забили різні виконавці. Нагадаємо, у воротах новачка АПЛ відзначились - Логстафф, Берн, Ботман, Вілсон, Гордон, Альмірон, Гімараес та Ісак.

Newcastle are the first side in history to have eight different goalscorers in a Premier League game.⚫⚪ pic.twitter.com/7ywXTSQdfe