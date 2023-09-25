Історичне досягнення "сорок".
Шеффілд - Ньюкасл, GETTY IMAGES
25 вересня 2023, 10:35
У заключному матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед познущався з Шеффілд Юнайтед, відправивши у його ворота вісім "сухих" м'ячів.
Як пише Squawka, результат цього матчу став історичним. Вперше в матчі Прем'єр-ліги всі вісім голів забили різні виконавці. Нагадаємо, у воротах новачка АПЛ відзначились - Логстафф, Берн, Ботман, Вілсон, Гордон, Альмірон, Гімараес та Ісак.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шеффілд Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед у 6 турі англійської Прем'єр-ліги.