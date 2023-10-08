Португалія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Португалії, що відбувся 7 жовтня 2023 року, 22:30.

Бенфіка у матчі восьмого туру португальського чемпіонату в гостях мінімально обіграла Ешторіл (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий на третій компенсованій хвилині, а його автором став Антоніо Сілва.

У цьому матчі ворота "орлів" захищав українець Анатолій Трубін, який зробив чотири сейви та провів суху гру, залишивши свої володіння на замку.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ешторіл — Бенфіка у 8 турі Прімейри Ліги-2023/24:

Ешторіл — Бенфіка 0:1

Гол: Антоніо Сілва, 90+3.