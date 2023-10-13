Бразильцем цікавляться клуби з АПЛ та Серії А.
Давід Нерес, Getty Images
13 жовтня 2023, 13:53
Вінгер Бенфіки Давід Нерес може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Sport.fr.
За інформацією джерела, у послугах 26-річного бразильця зацікавлені клуби з англійської Прем'єр-ліги та італійської Серії А, які спробують заманити гравця найближчої зими.
Зазначається, що "орли" можуть попрощатися з колишнім гравцем Шахтаря за суму у розмірі 35 мільйонів євро.
Нерес перебрався до Бенфіки влітку минулого року, підписавши п'ятирічний контракт.
Нинішнього сезону Давід провів 10 поєдинків, у яких в основному виходив на заміну, але при цьому забив один гол та віддав три результативні передачі.