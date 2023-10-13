Португалія

Бразильцем цікавляться клуби з АПЛ та Серії А.

Вінгер Бенфіки Давід Нерес може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Sport.fr.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного бразильця зацікавлені клуби з англійської Прем'єр-ліги та італійської Серії А, які спробують заманити гравця найближчої зими.

Зазначається, що "орли" можуть попрощатися з колишнім гравцем Шахтаря за суму у розмірі 35 мільйонів євро.

Нерес перебрався до Бенфіки влітку минулого року, підписавши п'ятирічний контракт.

Нинішнього сезону Давід провів 10 поєдинків, у яких в основному виходив на заміну, але при цьому забив один гол та віддав три результативні передачі.