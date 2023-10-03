Португалія

У найближчих матчах бразильці зіграють проти Венесуели та Уругваю.

Вінгер Бенфіки Давід Нерес отримав виклик до розташування збірної Бразилії на найближчі матчі відбору ЧС-2026. Про це повідомляє Федерація футболу Бразилії.

У складі національної команди колишній гравець донецького Шахтаря замінить травмованого форварда Барселони Рафінью, який зазнав пошкодження у грі проти Мальорки.

На рахунку 26-річного Нереса сім матчів у складі збірної Бразилії, у яких він забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, у найближчих матчах відбору ЧС-2026 Бразилія зіграє проти Венесуели (12 жовтня) та Уругваю (17 жовтня).